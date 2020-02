"Giovani D valore", Lucchese al quinto posto

Altre notizie brevi

martedì, 18 febbraio 2020, 18:22

Giuseppe Galderisi è il nuovo allenatore della Vis Pesaro. Il tecnico salernitano ha firmato proprio oggi il contratto che lo legherà alla società marchigiana fino al 30 giugno 2021. Galderisi è subentrato a Simone Pavan, con lui anche il fido scudiero Daniele Cavalletto e il preparatore atletico Luca Palazzari.

martedì, 18 febbraio 2020, 13:48

Non ci sono più posti disponibili per l'Apericena organizzato per la la sera di venerdì prossimo presso la Caffetteria Sa Colombiano per una raccolta fondi in favore del Museo Rossonero: lo comunica Lucca United.

lunedì, 17 febbraio 2020, 12:46

Il Basket Le Mura Lucca comunica che nella mattina odierna (lunedì 17 febbraio) Alessandra Orsili è stata operata ad Arezzo dal professor Giuliano Cerulli e dal dottore Filippo Chiechi. L’equipe media ha provveduto a ricostruire il crociato anteriore destro saturandole, inoltre, una piccola lesione del menisco esterno. Il ginocchio non...

domenica, 16 febbraio 2020, 17:40

Mister Di Paola è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e commenta così:"Siamo stati bravi e abbiamo avuto due o tre occasioni importanti su cui avremmo potuto fare qualcosa in più ma il calcio è anche questo.