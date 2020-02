Giudice sportivo: 300 euro di multa alla Lucchese

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 febbraio 2020, 19:51

Da martedì 18 febbraio la nuova sede della Delegazione Provinciale Figc sarà situata in Via Viaccia Traversa I, numero civico 140 (2° piano del Centro Galassia), frazione Sant’Anna.Nei giorni seguenti, a causa del trasloco, gli uffici potranno subire dei disagi e/o delle chiusure e non potranno garantire la completa e...

martedì, 11 febbraio 2020, 18:40

È finita dopo due stagioni e mezza l'avventura dell'ex allenatore rossonero Piero Braglia al Cosenza, per lui è stata fatale la sconfitta in casa con il Benevento per 1 a 0. A Braglia si chiedeva un rendimento migliore ma il Cosenza è in piena zona play out e la dirigenza...

martedì, 11 febbraio 2020, 16:51

La partita Savona-Lucchese in programma domenica 16 febbraio avrà inizio alle ore 15 e non alle ore 14,30 come da calendario: lo comunica con una nota la società rossonera.

martedì, 11 febbraio 2020, 15:50

E dieci! Con il gol messo a segno domenica nella gara vinta dal Novara per 4-1 sul Gozzano, Mattia Bortolussi, ex capitano rossonero, è andato in doppia cifra: sono già dieci le reti messe a segno dall'attaccante che nella scorsa estatee, dopo il fallimento della Lucchese, è stato acquistato dalla...