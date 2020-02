Giudice sportivo, Papini squalificato per una giornata

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 febbraio 2020, 12:19

La Juniores della Lucchese sarà regolarmente in campo perché la Lega di Serie D ha disposto lo stop solo dei gironi A, B, C, D e E per la vicenda Cornavirus. Di conseguenza la squadra di Graziani (nel girone G) affronterà regolarmente il San Donato Tavarnelle sabato alle ore 15.30 all’Acquedotto.

martedì, 25 febbraio 2020, 18:42

Daniele Melandri, attaccante del Chieri, ha parlato a www.notiziariocalcio.com della lotta per la promozione: "Da tempo vedevo molto bene la Lucchese, fin da quando li abbiamo affrontati. Non segnano tanto, ma conosco qualche calciatore rossonero, sono una squadra forte.

lunedì, 24 febbraio 2020, 19:20

Nel silenzio, per ora, della Lega Nazionale Dilettanti, è direttamente la Figc a fare il punto della situazione per limitare gli effetti del Coronavirus anche nei campionati oltre la Serie A: "Per quanto concerne gli altri campionati, in attesa della definizione della prossima giornata da parte della Lega B, la...

lunedì, 24 febbraio 2020, 16:27

Nella serata "pro Museo Rossonero", svoltasi venerdì scorso presso la Caffetteria San Colombano, sono stati raccolti complessivamente 1.950 euro. Lucca United, in una nota, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito con la propria partecipazione.