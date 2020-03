Gli istruttori del Folgor Marlia: "E' il momento di dimostrare la maturità"

martedì, 10 marzo 2020, 10:27

Anche gli istruttori della società Folgor Marlia prendono la parola sul difficile momento: Il momento che stiamo vivendo è difficilissimo, questo appello è rivolto non solo ai nostri ragazzi ma a tutti i ragazzi che sono costretti a rinunciare alla loro più grande passione. Quanto è dura privarsi della libertà di fare quello che più ci piace, vedervi smaniosi di fare allenamento, della voglia di stare insieme, di divertirvi e di giocare la partita, ma le grandi squadre si dimostrano tali nei momenti di difficoltà e quello che stiamo vivendo è un momento di chiara difficoltà per la nostra Nazione e noi dobbiamo saper soffrire fuori come sappiamo soffrire in campo, ora è il momento di dimostrare la maturità e la forza che ci contraddistingue. Rispettiamo tutte le regole che ci hanno indicato, è fondamentale farlo per poter ricominciare prima possibile a fare ciò che più ci piace, stare insieme e giocare. Da tutti noi un arrivederci a presto, i vostri Mister".