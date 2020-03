Il Coni propone lo stop di tutto lo sport sino al 3 aprile

Altre notizie brevi

lunedì, 9 marzo 2020, 18:54

Mascherine, guanti e protezioni facciali in distribuzione da oggi a medici e pediatri di famiglia e ai medici di continuità assistenziale (guardia medica). Con decisione assunta dall’unità di crisi regionale, su mandato del presidente Rossi, Estar (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) ha provveduto ad acquisire e organizzare la consegna ad...

lunedì, 9 marzo 2020, 18:49

Tommaso D'Orazio e Mirko Bruccini del Cosenza, quest'ultimo ex rossonero, hanno deciso di non andare in trasferta per la sfida dei calabresi contro il Chievo, in programma stasera, trattandosi, quella veneta, di una zona particolarmente esposta all'emergenza Coronavirus.

domenica, 8 marzo 2020, 16:51

Matteo Gabbia, ex rossonero ora al Milan, ha disputato l'intera gara a porte chiuse della squadra di Pioli contro il Genoa (1-2), che ha regalato tre punti salvezza importanti alla squadra ligure.

venerdì, 6 marzo 2020, 12:54

La 72° edizione del torneo di Viareggio, che da qualche anno si chiama Viareggio Cup, è stato rinviata. La comunicazione è arrivata durante una conferenza stampa indetta stamani al Centro Giovani Calciatoria Viareggio durante la quale è stato annunciato che lo storico torneo giovanile è stato momentaneamente sospeso.