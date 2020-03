Il sindaco Tambellini dimesso dall’Ospedale San Luca

Altre notizie brevi

giovedì, 26 marzo 2020, 17:50

E’ arrivato nelle scorse ore l’ecografo polmonare donato al reparto di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale "San Luca" di Lucca. La donazione è il risultato della prima delle tre gare di solidarietà per un totale di quasi 45mila euro di attrezzature donate al San Luca.

giovedì, 26 marzo 2020, 15:50

Test sierologico rapido per gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con persone affette da Covid-19, ma anche per i medici di famiglia, i pediatri e i medici di continuità. Lo prevede l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Toscana Enrico Rossi.

giovedì, 26 marzo 2020, 15:17

Fra le tante iniziative messe in piedi in queste settimane di emergenza – coronavirus dal Sistema Confcommercio ce n’è una legata in particolare alla tutela della salute degli imprenditori che – per la tipologia di merce venduta, considerata primaria e necessaria – sono costretti a rimanere aperti.

giovedì, 26 marzo 2020, 13:50

Il presidente della LND Cosimo Sibilia è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus e dei campionati dalle colonne del IlCorriere dello Sport: "In questo momento ci sono tre priorità: sanitaria, sociale e sportiva. L’emergenza obbliga tutti a rispettare le indicazioni sanitarie e restare a casa.