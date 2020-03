Lemucchi: “Parcheggio gratuito per il personale sanitario del San Luca”

mercoledì, 25 marzo 2020, 18:55

Parcheggio gratuito per tutto il periodo dell’emergenza al personale sanitario del San Luca che, ancora, incredibilmente, paga per la sosta. Lo chiede il vice sindaco di Lucca Giovanni Lemucchi: “Sono momenti difficili per chi lavora a contatto con i malati all’Ospedale San Luca. Al personale sanitario va tutta la nostra riconoscenza e ammirazione per il coraggio e il sacrificio dimostrati nell’affrontare emergenza coronavirus. Ma le parole non bastano. Proprio ieri ci ha scritto uno di loro lamentando l’insufficienza dei parcheggi destinati ai lavoratori del nosocomio, costretti così a parcheggiare a pagamento. Per questo abbiamo preso carta e penna e abbiamo scritto al gestore dei parcheggi del San Luca, Apcoa Parking, chiedendo che, in via straordinaria, conceda al personale sanitario di poter parcheggiare gratuitamente almeno fino a quando durerà questa emergenza”.