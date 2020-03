Lucchese, prolungato lo stop degli allenamenti sino al 24 marzo

Altre notizie brevi

domenica, 15 marzo 2020, 16:45

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 12, con ulteriori misure per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19. Sono due le azioni disposte con il provvedimento: la chiusura temporanea, fino al 3 aprile 2020, delle strutture semiresidenziali per anziani e...

domenica, 15 marzo 2020, 13:32

Il Seregno Calcio informa che ha provveduto ad acquistare un respiratore per l'Ospedale San Gerardo di Monza. Non appena arriverà in Italia, verrà prontamente consegnato all'ospedale brianzolo.

sabato, 14 marzo 2020, 19:55

Sono 141.816 le mascherine distribuite nelle ultime 24 ore alle strutture sanitarie del SSR dalla Regione Toscana. Di queste 39.500 sono “Made in Tuscany” e 102.316 provenienti dalla Protezione Civile nazionale. A questi numeri si aggiungono 5.330 protezioni facciali, sempre provenienti dalla Protezione Civile.

sabato, 14 marzo 2020, 18:22

Da giovedì scorso sono iniziate le richieste del farmaco Tocilizumab per trattare pazienti gravi affetti da Covid-19. Come si ricorderà, il produttore Roche aveva nei giorni scorsi dichiarato la propria disponibilità a fornire gratuitamente il farmaco alle Regioni italiane e questa offerta era stata accettata anche dalla Toscana.