Lutto in casa rossonera: muore la suocera di Toni Carruezzo

mercoledì, 11 marzo 2020, 18:20

Un grave lutto ha colpito Tony Carruezzo, allenatore in seconda della Lucchese. A Brindisi è morta la suocera Concetta, 75 anni, una persona solare e affettuosa, un vero punto di riferimento per familiari e amici. "La sua scomparsa - dice commosso Carruezzo - ci lascia sgomenti. Mia suocera era una donna amorevole, paziente, buona, protettiva". In questo doloroso momento tutta la famiglia rossonera si stringe intorno a Tony e alla moglie Teodora