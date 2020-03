Mascherine FFP2 per il personale sanitario: il Comune acquista seimila dispositivi di sicurezza

venerdì, 27 marzo 2020, 18:20

Seimila mascherine FFP2, necessarie per chi ha contatti diretti con i pazienti Covid-19, da distribuire al personale sanitario impegnato in prima linea, negli ospedali o sul territorio. È l'acquisto che il Comune di Lucca ha effettuato nei giorni scorsi dalla Farmacia Novelli, che l'amministrazione ringrazia per la disponibilità.