Mister DI Paola: "Il rammarico è di aver giocato in superiorità numerica"

domenica, 16 febbraio 2020, 17:40

Mister Di Paola è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e commenta così:"Siamo stati bravi e abbiamo avuto due o tre occasioni importanti su cui avremmo potuto fare qualcosa in più ma il calcio è anche questo. Ai ragazzi non posso dire niente, abbiamo giocato con una squadra attrezzata per vincere e l'unico rammarico è che per 60' abbiamo giocato in 11 contro 10. Adesso cerchiamo di portare la nave in porto il prima possibile soprattutto per le persone che ci seguono con tanto affetto. La situazione è difficile ma sentire i tifosi che ci incitano per tutta la partita dà la forza di andare avanti. Noi ci siamo e la società sta cercando di mettersi a posto speriamo che le cose si sistemino".