Nasce un nuovo spazio diurno per i senzatetto al Foro Boario

sabato, 28 marzo 2020, 18:38

Uno spazio diurno straordinario, dove i senzatetto possano trascorrere la giornata, al sicuro e con tutte le precauzioni necessarie. Lo mette a disposizione il Comune al Foro Boario, nei locali comunali gestiti dall'associazione Onda Espressiva, che si è subito resa disponibile per convertire - per il periodo temporaneo dovuto all'emergenza Covid-19 - gli spazi solitamente dedicati alle politiche giovanili per un'accoglienza straordinaria a chi è più fragile e ha più bisogno. Il progetto partirà lunedì 30: si tratta di uno spazio diurno straordinario, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 16. Qui, grazie alla collaborazione della Croce Verde Lucca e della Casa della Carità, sarà possibile anche consumare il pasto confezionati preparati da Caritas.