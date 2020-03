Olimpiadi di Tokyo, giochi dal 23 luglio all'8 agosto 2021

Altre notizie brevi

lunedì, 30 marzo 2020, 19:11

Procede ad una media di oltre 220 mila al giorno il ritmo di consegna delle mascherine nell’area Covid dei vari presidi sanitari toscani. La percentuale maggiore è rappresentata dalle mascherine chirurgiche made in tuscany, le tnt (tessuto-non tessuto).

lunedì, 30 marzo 2020, 18:13

Sono quindici le delibere che la giunta regionale ha approvato oggi, legate all’emergenza. Tra queste anche il rilancio degli investimenti pubblici, sospensione delle rate di prestiti concessi con “Garanzia Toscana” fino al 30 settembre, procedure semplificate per il carburante agricolo, nuove risorse sul fronte dell’agricoltura biologica e di montagna e...

lunedì, 30 marzo 2020, 16:11

"Totale vicinanza e solidarietà a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari toscani che stanno dando anima e corpo per l'emergenza Covid-19. Mentre questi eroi rischiano la vita 24 ore su 24 per salvare quella degli altri, la Regione Toscana fornisce loro mascherine non a norma.

lunedì, 30 marzo 2020, 11:23

In risposta all’urgente bisogno di presidi di sicurezza adeguati agli operatori sanitari impegnati in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid19, Essity – azienda leader nei settori dell’igiene e della salute nota per i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove – annuncia la donazione di...