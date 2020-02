Settima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

venerdì, 14 febbraio 2020, 16:56

La squadra si è allenata al Porta Elisa svolgendo una seduta pomeridiana. Tutti presenti eccezion fatta per Gallon. Per quanto riguarda la formazione mister Monaco a pochi minuti dall'inizio dell'incontro scioglierà i dubbi sull'undici da schierare contro il Savona. I sicuri titolari saranno Papini, Benassi, Cruciani, Bartolomei, Coletta, Nannelli e Iadaresta.

venerdì, 14 febbraio 2020, 09:01

Savona-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Adolfo Baratta della sezione AIA di Rossano. Baratta sarà coadiuvato da Filippo Pio Castagna di Verona e da Roberto Sciammarella di Paola.

giovedì, 13 febbraio 2020, 15:27

Giorgio Lionetti e Eodardo Soldati, ultimi arrivi in casa rossonera, sono gli ospiti della puntata di stasera di "Curva Ovest" in programma alle ore 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 13 febbraio 2020, 14:51

Il Verbania Calcio ha affidato la panchina a Luca Porcu dopo l'esonero di Corrado Cotta, giunto a seguito della secca sconfitta casalinga patita contro il Seravezza.