Camaiore, in corso incendio

mercoledì, 25 marzo 2020, 09:37

In corso a Camaiore un importante incendio boschivo, sviluppatosi nella notte in località Campo all'orzo. Le fiamme, segnalate per la prima volta alle 19.40 di ieri sera, stanno interessando vegetazione di prato pascolo in prossimità di aree boscate sul monte Matanna. NeIla notte il fronte di fiamma è stato visibile da tutta la Versilia e dalla Lucchesia. Le cause del rogo sono al momento sconosciute ma si raccomanda di rispettare il divieto di abbruciamenti in vigore fino a fine marzo proprio per evitare questo tipo di situazioni.