Trasporti regionali, nuova ordinanza: orari più ristretti per i mezzi pubblici

Altre notizie brevi

venerdì, 13 marzo 2020, 18:36

Le fondazioni bancarie lucchesi metteranno a disposizione dell’Asl Toscana Nord-Ovest 165 mila euro per acquistare le dotazioni sanitarie necessarie a far fronte all’emergenza Coronavirus. L'iniziativa è partita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a cui si è immediatamente unita la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

venerdì, 13 marzo 2020, 15:54

Scatteranno da lunedì 16 marzo le misure straordinarie adottate dall’Amministrazione regionale per organizzare il lavoro dei propri uffici e dei propri dipendenti, in linea con quanto disposto dal DPCM dell’11 marzo 2020 a tutela della salute pubblica nella fase di emergenza sanitaria .Nessuna attività regionale viene sospesa, ma sono state...

venerdì, 13 marzo 2020, 13:02

La Federcalcio inglese ha appena confermato che anche l'amichevole contro l'Italia, in programma venerdì 27 marzo a Wembley, è stata cancellata. Almeno fino al prossimo 3 aprile tutto il calcio professionistico inglese ha deciso di fermarsi.

giovedì, 12 marzo 2020, 18:48

A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il ‘Tocilizumab’, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide, ma che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus.