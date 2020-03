Tre gare di solidarietà per il reparto di Anestesia e Rianimazione e per la terapia sub-intensiva

Altre notizie brevi

giovedì, 26 marzo 2020, 17:34

Il sindaco Alessandro Tambellini questo pomeriggio è stato dimesso dall’Ospedale San Luca ed è stato accompagnato nella sua abitazione privata. "Le condizioni di salute sono buone ma la convalescenza sarà ancora lunga, si legge in una nota del Comune di Lucca.

giovedì, 26 marzo 2020, 15:50

Test sierologico rapido per gli operatori sanitari che hanno avuto contatti con persone affette da Covid-19, ma anche per i medici di famiglia, i pediatri e i medici di continuità. Lo prevede l’ultima ordinanza firmata dal presidente della Toscana Enrico Rossi.

giovedì, 26 marzo 2020, 15:17

Fra le tante iniziative messe in piedi in queste settimane di emergenza – coronavirus dal Sistema Confcommercio ce n’è una legata in particolare alla tutela della salute degli imprenditori che – per la tipologia di merce venduta, considerata primaria e necessaria – sono costretti a rimanere aperti.

giovedì, 26 marzo 2020, 13:50

Il presidente della LND Cosimo Sibilia è tornato a parlare dell'emergenza Coronavirus e dei campionati dalle colonne del IlCorriere dello Sport: "In questo momento ci sono tre priorità: sanitaria, sociale e sportiva. L’emergenza obbliga tutti a rispettare le indicazioni sanitarie e restare a casa.