Tre pattuglie della Polizia Municipale attive nei controlli delle disposizioni per l’emergenza Covid-19

Altre notizie brevi

giovedì, 12 marzo 2020, 18:48

A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il ‘Tocilizumab’, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artrite reumatoide, ma che si è scoperto essere in grado di ridurre i problemi polmonari dei soggetti colpiti dal Coronavirus.

giovedì, 12 marzo 2020, 17:55

Almeno duemila posti letto, distribuiti in varie zone della Toscana e ricavati dall'utilizzo di hotel, residence ed agriturismo attualmente vuoti, saranno riservati dalla Regione Toscana per ospitare persone affette da Coronavirus poco sintomatici o in via di guarigione, in modo da garantire isolamento e cure in una situazione confortevole ma...

giovedì, 12 marzo 2020, 15:54

Personale dotato di strumenti per operare da casa, sportello aperto solo per appuntamenti urgenti e possibilità per gli utenti di accedere telefonicamente o online a tutti i servizi. Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel Comune di Lucca, sta seguendo con costanza l'evolversi della situazione relativa alla diffusione...

giovedì, 12 marzo 2020, 13:52

Andrà regolarmente in onda, sia pure senza ospiti ma con tanti collegamenti telefonici, la puntata di "Curva Ovest" in onda su Noitv alle ore 21 di stasera. In studio Guido Casotti.