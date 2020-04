Aperto il bando straordinario per i contributi affitto per i lavoratori che hanno subito una riduzione del reddito per l’emergenza Covid-19

Altre notizie brevi

mercoledì, 29 aprile 2020, 15:52

È in fase di riapertura anche il Centro di Sanità Solidale di Lucca dell’associazione “Amici del Cuore”. Dopo una approfondita sanificazione dei locali e delle apparecchiature, riaprirà con tutti i dispositivi di sicurezza per medici e pazienti, e presto sarà disponibile anche il test sierologico rapido Covid–19, grazie a Biolabor.

martedì, 28 aprile 2020, 14:41

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Cosimo Sibilia, Presidente Lega Nazionale Dilettanti e vice-Presidente FIGC. Questo un estratto dell'intervista: "Faremo fino all'ultimo tutto il possibile per tornare in campo.

martedì, 28 aprile 2020, 13:12

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha ringraziato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per l'apertura mostrata sul cammio da compiere per chiudere la stagione: “Ringrazio il Presidente Ghirelli per la sua disponibilità e per lo spirito di collaborazione.

martedì, 28 aprile 2020, 10:25

Dalla Torre al cielo. A Lucca, in tempo di lockdown, il concerto dell’1 maggio si fa sulla Torre Guinigi, dalle 18 alle 20. Musica e arte di speranza: in diretta su NoiTv e sui social di Start- Open you eyes, che lo organizza con il Comune di Lucca e la...