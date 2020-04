Buona Pasqua a tutti i nostri lettori

Altre notizie brevi

sabato, 11 aprile 2020, 17:09

Tempo di lettere per il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, che dopo aver inviato una lunghissima lettera al premier Conte, ha riservato stessa sorte ai lucchesi per le festività pasquali. "Metteremo a disposizione di Lucca e dei lucchesi – vi si legge, tra l'altro – tutto quello che sarà possibile...

sabato, 11 aprile 2020, 15:33

Grosse uova di Pasqua per alcuni degli ospedali della Toscana. E' questo il regalo che la Zona di Pistoia, la società di distribuzione di prodotti alimentari e no-food che opera nel commercio all’ingrosso ha voluto fare in occasione delle festività ed in questo particolare momento per sostenere chi è in...

sabato, 11 aprile 2020, 12:27

Il nuovo decreto legge firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, annunciato venerdì sera nel corso di una conferenza stampa, consente la riapertura a partire da martedì 14 aprile di una serie di attività di cui fanno parte anche le librerie e le cartolerie.

sabato, 11 aprile 2020, 11:37

Il servizio di aiuto psicologico telefonico gratuito, aperto dal Comune di Lucca lo scorso 23 marzo, sarà attivo anche nelle due giornate festive di Pasqua e del lunedì dell’Angelo con orario 9 – 12 e 15 – 18.