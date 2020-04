Coronavirus, al via i primi trasferimenti di pazienti nel centro tecnico Figc di Coverciano

Altre notizie brevi

lunedì, 6 aprile 2020, 12:45

"Ogni anno, dall’aprile 2011, viene organizzata sul territorio di Montecarlo una corsa podistica non competitiva che prende il nome di “Corri con Paolo” – si legge in una nota –, con lo scopo di raccogliere fondi per l’AGBALT (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore).

lunedì, 6 aprile 2020, 12:42

"Mentre l’emergenza sanitaria – scrive in una nota l'assessore allo Sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti – è ancora in corso con alcuni timidi risultati, l’occhio e la mente sono rivolti all’altra emergenza, quella economica e sociale e alle ripercussioni su tutti gli ambiti della nostra vita.

domenica, 5 aprile 2020, 14:54

"In questo periodo di emergenza e blocco del paese, CasaPound Lucca continua a fornire un aiuto concreto alle famiglie lucchesi in difficoltà tramite la consegna della raccolta alimentare". Scrive così in una nota il movimento, che prosegue: "Tra giovedì e sabato abbiamo consegnato la spesa a domicilio ad oltre 40...

sabato, 4 aprile 2020, 14:31

Gambini Spa ha attivato una specifica assicurazione anti Covid-19 riservata al personale che offre un’indennità da ricovero, una da convalescenza e un pacchetto di garanzie per quando si torna a casa. Inoltre, poiché l’azienda vive dentro un territorio ed una rete sociale, proprio in questi giorni Gambini Spa ha in...