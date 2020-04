Coronavirus, mascherine garantite agli studenti fuori sede rimasti in Toscana

mercoledì, 8 aprile 2020, 18:44

Saranno garantite anche agli studenti universitari fuori sede le mascherine protettive che, in questi giorni, vengono consegnate nelle case di tutti i toscani e che dalla prossima settimana sarà obbligatorio indossare per ogni spostamento in esterni.