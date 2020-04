Da lunedì cambiano i recapiti telefonici del Comune per buoni spesa e spesa a domicilio

giovedì, 23 aprile 2020, 16:36

Da lunedì 27 aprile, si riorganizza e rafforza il servizio comunale per il sostegno alla spesa alimentare e di beni di prima necessità erogato dal Comune di Lucca alle persone in difficoltà per l’emergenza sanitaria Covid-19. Cambiano i numeri di telefono per avere informazioni e, in particolare, per richiedere gli interventi di sostegno alimentare (buoni spesa e spesa a domicilio per anziani e persone fragili). Le richieste non dovranno essere più al numero di telefono del Centro operativo della Protezione Civile (0583 409061) ma al Segretariato sociale del Comune che, oltre al numero fisso già attivo, 0583.442554 ha attivato due nuovi numeri mobili: 366.9331531 e 366.9331521 a cui potranno essere indirizzati anche brevi messaggi di testo SMS o messaggi WhatsApp.