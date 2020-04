Da lunedì ripartono gli sfalci sulle Mura e sugli spalti (che restano chiusi)

sabato, 18 aprile 2020, 11:12

Ripartiranno da lunedì, grazie alla riapertura delle attività di cura del verde, le operazioni di taglio dell’erba sulle Mura e sugli spalti della città. Due squadre dell’azienda incaricata saranno attive per rimettere in ordine il manto erboso lasciato per molte settimane incolto. L’amministrazione ricorda che per effetto del rinnovo decreto del Governo, mura, spalti e tutti parchi pubblici e parchi giochi resteranno chiusi fino al prossimo 3 maggio, salvo ulteriori proroghe. In queste settimane è proseguita comunque la cura essenziale da parte dei giardinieri comunali delle aiuole e rotatorie urbane. Le operazioni sono state condotte rispettando tutte le misure di sicurezza evitando la compresenza degli operai sulle stesse aiuole. Già ripartiti a Sant’Anna gli sfalci nei parchi di via Matteotti e via Togliatti in programma anche la ripresa delle attività di manutenzione nei parchi gioco comunali.