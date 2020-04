Dalla Torre al cielo. A Lucca il concerto dell’1 maggio si fa sulla Torre Guinig

martedì, 28 aprile 2020, 10:25

Dalla Torre al cielo. A Lucca, in tempo di lockdown, il concerto dell’1 maggio si fa sulla Torre Guinigi, dalle 18 alle 20. Musica e arte di speranza: in diretta su NoiTv e sui social di Start- Open you eyes, che lo organizza con il Comune di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca, andrà in onda in diretta la selezione musicale diFederico De Robertis e l’installazione artistica di Moneyless. Musicista e compositore di colonne sonore, Federico De Robertis eseguirà, dal giardino di Torre Guinigi, una selezione musicale che attraverserà 300 anni di storia e cinque continenti, passando da Beethoven al Jazz di John Coltrane e all’elettronica degli Underworld, dalla salsa centro americana a Giacomo Puccini per concludere con Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber. Nel mentre, lo streetart Moneyless esporrà un’installazione temporanea, un solido platonico sospeso formato dai suoi caratteristici fili legati ai rami degli alberi, e uno stendardo di oltre 100 metri quadrati con i suoi tradizionali cerchi a delineare un grande cuore con i colori della città. Tutti protagonisti: usando l’#dallatorrealcielo chiunque potrà partecipare al concerto postando, prima dell’evento, un’immagine carina e divertente di vita quotidiana di come ha vissuto la propria quarantena e, durante e dopo l’evento, di come vi ha partecipato. L’iniziativa è realizzata dall’Associazione Start - Open your eyes e promossa dal Comune di Lucca e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca con la collaborazione di Fondazione Lucca Sviluppo, Palazzo delle Esposizioni, Teatro del Giglio, Lucca Crea, Ufficio Scolastico Territoriale