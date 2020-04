Dottor Castellacci: "Solo la Serie A può dare vita ai protocolli con rigore"

lunedì, 20 aprile 2020, 19:32

L'ex responsabile dello staff medico della Nazionale italiana e attualmente presidente dell'Associazione Medici Italiani di Calcio, Enrico Castellacci, per tanti anni medico sociale rossonero, è tornato a far sentire il suo parere dalle frequeneze di Centro Suono Sport: "Come rappresentante dei medici sportivi, mi sarebbe piaciuto dare il mio contributo ma non siamo stati invitati dalla federazione. Conosciamo le realtà territoriali, le differenze tra club di A, B, C e dilettanti e queste linee guida non potranno andare bene per le soecietà minori per difficoltà economiche, carenze logistiche e di staff. Dalla B in giù molti club hanno un solo medico. Fortunatamente è stato deciso che la priorità del protocollo riguardi la Serie A. In questo momento è forse l'unica categoria che può applicare le linee guida con rigore".