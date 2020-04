In arrivo le mascherine della Regione: entro venerdì inizia la distribuzione direttamente nella cassetta delle lettere

Altre notizie brevi

lunedì, 6 aprile 2020, 17:42

È stata convocata stamattina la prima commissione dei presidenti dei gruppi consiliari del Comune di Lucca. La prima in remoto a seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l’emergenza coronavirus. In apertura il presidente Francesco Battistini, ha voluto esprimere la soddisfazione per la convinta adesione della quasi...

lunedì, 6 aprile 2020, 12:45

"Ogni anno, dall’aprile 2011, viene organizzata sul territorio di Montecarlo una corsa podistica non competitiva che prende il nome di “Corri con Paolo” – si legge in una nota –, con lo scopo di raccogliere fondi per l’AGBALT (Associazione Genitori Bambini Affetti da Leucemia o Tumore).

lunedì, 6 aprile 2020, 12:42

"Mentre l’emergenza sanitaria – scrive in una nota l'assessore allo Sport del Comune di Lucca Stefano Ragghianti – è ancora in corso con alcuni timidi risultati, l’occhio e la mente sono rivolti all’altra emergenza, quella economica e sociale e alle ripercussioni su tutti gli ambiti della nostra vita.

lunedì, 6 aprile 2020, 12:41

Sono iniziati stamani i primi trasferimenti di pazienti Covid-19 al Centro tecnico della Figc di Coverciano. I primi ospiti dell'albergo che abitualmente accoglie i calciatori saranno 14 anziani della Ra (Residenza per anziani) Il Bobolino, di Firenze: 4 verranno trasferiti stamani, gli altri 10 tra domani e mercoledì.