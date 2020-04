Incendio a Villa Basilica, intervengono gli elicotteri

venerdì, 10 aprile 2020, 20:41

Giornata impegnativa sul fronte incendi in Toscana. Da stamani vari roghi si sono sviluppati in Lucchesia, nel pisano e in Mugello. Sono riprese oggi le fiamme a Villa Basilica (Lucca) dove un incendio si era sviluppato nella giornata di ieri. Circa 8 gli ettari di bosco interessati. Come segnalato dalla Soup, sala operativa del servizio anticincendi, sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri regionali che, nel corso della giornata sono stati impegnati anche nei boschi di Nocchi (Camaiore) e Tassaia (Borgo San Lorenzo) per spengere i relativi incendi. In tutti e tre i casi nella serata e nel corso della notte proseguiranno le operazioni di bonifica. Roghi di minore entità, infine si sono sviluppati stamani anche nei comuni pisani di Terricciola e di Bientina.