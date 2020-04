Lucca, approvati i progetti di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in numerose zone del territorio comunale

martedì, 14 aprile 2020, 18:15

Approvati e finanziati i progetti per i cinque lotti relativi alla manutenzione straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione su numerose vie comunali che saranno effettuati nei prossimi mesi dalla società Lucca Riscossioni e Servizi, (già Lucca Holding Servizi). La cifra totale dei lavori è 707.527,54 euro suddivisi in cinque lotti. Le frazioni e le vie interessate dai lavori sono, viale Luporini e via Pisana a Sant’Anna, via Francesconi a San Concordio, via di Mugnano, Sorbano del Vescovo, Santa Maria del Giudice, via di Vicopelago, via della Chiesa a Gattaiola, via di Ponte Salissimo, via per Corte Pardi a Nozzano, Nozzano Castello, via di Balbano, via di Sant’Alessio (suddivisa in tre interventi), via della Pieve Santo Stefano (suddivisa in due interventi) e via delle Gavine.