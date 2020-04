Poste Italiane, riaprono 22 uffici in provincia di Lucca

Altre notizie brevi

venerdì, 10 aprile 2020, 20:41

Giornata impegnativa sul fronte incendi in Toscana. Da stamani vari roghi si sono sviluppati in Lucchesia, nel pisano e in Mugello. Sono riprese oggi le fiamme a Villa Basilica (Lucca) dove un incendio si era sviluppato nella giornata di ieri. Circa 8 gli ettari di bosco interessati.

venerdì, 10 aprile 2020, 19:44

Giovanni Malagò, presidente del Coni, dai microfoni di Radio Radio ha confermato l'ipotesi di una proroga allo stop degli allenamenti di tutti gli sport: "Lo sport sta andando verso la cancellazione della stagione agonistica. E’ un dato di fatto, è sotto gli occhi di tutti.

venerdì, 10 aprile 2020, 15:07

Intenso lavoro in queste settimane per gli uffici della Protezione Civile, Sociale e Provveditorato del Comune di Lucca per l’assegnazione e la distribuzione dei buoni spesa in aiuto delle famiglie in difficoltà a causa della forzosa sospensione delle attività lavorative dovuta all’epidemia da Covid-19.

venerdì, 10 aprile 2020, 15:05

Lavori pubblici e burocrazia semplificata: la ricetta per la ripartenza dell’Italia passa anche da qui. Lo sostiene il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, in una lunga e dettagliata lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e al...