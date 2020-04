Sostegno all'affitto, passa al trenta per cento la soglia di diminuzione del reddito per accedere al bando straordinario

martedì, 14 aprile 2020, 16:24

La soglia di decremento del reddito rispetto al 2019 necessaria per accedere al bando per il sostegno straordinario all'affitto voluto dalla Regione Toscana passerà dal 40% al 30%, in modo da ampliare il numero degli aventi diritto. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale nel corso della sua seduta odierna, su proposta dell'assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli. Inoltre Regione ed Anci Toscana hanno avviato una collaborazione per aiutare i Comuni, già messi a dura prova dalla gestione dell’emergenza Coronavirus, a varare il bando in tempi rapidi.