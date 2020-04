Uefa: "Se possibile concludere i campionati"

venerdì, 24 aprile 2020, 17:01

La riunione del Comitato Esecutivo della Uefa ha emesso alcune indicazione per i criteri per stilare la classifica nel caso non si riuscisse a finire la stagione. Ancora nessuna data certa per la ripresa, ma la UEFA sta valutando due piani per la ripresa delle coppe: uno in contemporanea ai campionati e l'altro successivamente. La massima autorità sportiva continentale ha esortato le singole federazioni a cocludere i campionati anche con una differente formula. Se non fosse possibile, la UEFA delega la scelta alle singole Leghe Nazionali, a patto che avvenga secondo criteri "obiettivi, trasparenti e non discriminatori" e sia legata al "merito sportivo". Ovvero dovrebbe valere l’ultima classifica.