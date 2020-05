115 anni della Lucchese, Barsanti: "I tifosi e la città meritano la targa, la Giunta si muova"

lunedì, 25 maggio 2020, 18:47

"Oggi ho partecipato, come rappresentante delle istituzioni e come tifoso - spiega in una breve nota Fabio Barsanti, consigliere di opposizione - alla deposizione della corona dove, il 25 maggio di 115 anni fa, fu fondato il Lucca Football Club. Una cerimonia indetta da Giunta e Presidenza del Consiglio comunale, che ha visto la partecipazione di una delegazione della società e alla quale era doveroso partecipare per onorare il compleanno della Lucchese, in un momento cruciale per il futuro della squadra". "Certo, avrei preferito farlo inaugurando la targa che il sottoscritto ha proposto di collocare proprio in questo punto - prosegue la nota - dopo che il Consiglio comunale aveva votato, nel luglio dello scorso anno, una mia mozione che raccoglieva il volere di molti tifosi lucchesi. Dopo dieci mesi, numerosi solleciti sia a mezzo stampa che in aula e a seguito di qualche scarna rassicurazione solamente verbale - conclude Barsanti - credo sia giunto il momento di chiedere gli atti delle pratiche, per verificare se effettivamente la Giunta si sia mossa. Nell’attesa di avere queste informazioni, e dunque la certezza che il mandato dato dal Consiglio sia stato rispettato, forza Lucchese e buon compleanno, vecchia Pantera".