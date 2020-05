Approvato il progetto definitivo per i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del Teatro del Giglio e della sala teatrale del San Girolamo

martedì, 5 maggio 2020, 14:57

Un investimento da 1 milione e 500mila euro, reso possibile dalla rimodulazione dei fondi regionali ex Piuss, che permetterà di concludere una lunga serie di interventi che hanno visto la realizzazione della Biglietteria della città, la messa a norma di parte dell’impianto elettrico, alcuni nuovi bagni, la climatizzazione. Adesso anche gli altri lavori previsti potranno essere realizzati per completare, rimettere a nuovo, rimettere a nuovo e dare slancio a due dei simboli culturali della città. Automazione della buca dell’orchestra, completamento della messa a norma dell’impianto elettrico e del restyling dei bagni, nuove poltrone di platea e più comode sedute per i palchetti. Sono questi solo alcuni degli interventi che segneranno il secondo tempo del miglioramento di del Teatro del Giglio e della sala di San Girolamo che per Lucca significano cultura, formazione e socialità. La Soprintendenza ha dato il via libera e ora gli uffici comunali e i professionisti incaricati stanno lavorando al progetto esecutivo, che permetterà poi di procedere con la gara per l’appalto dei lavori.