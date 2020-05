Coronavirus, l'allarme di Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana: "Calo del 30% del fatturato, rischio crollo del sistema produttivo"

sabato, 9 maggio 2020, 13:03

Sospendere il prelievo fiscale, dare regole più chiare e cambiare i criteri di rischio per l'impresa, con il contagio da Covid-19 che passa da infortunio a malattia professionale. Sono alcune delle richieste che Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana lancia per evitare "il crollo del sistema produttivo". Un manifesto che è anche un grido di allarme per una situazione diventata insostenibile. Si parla, secondo le stime di Confcooperative, di un calo del fatturato medio del 30% a causa delle interruzioni o della riduzione dei servizi e delle commesse. Il 14% dei soci e dipendenti hanno avuto accesso agli ammortizzatori a zero ore. Ma il dato più pesante riguarda la riduzione drastica, se non proprio l'azzeramento, delle assunzioni, in particolare per gli stagionali nelle realtà che si occupano di eventi, turismo e il relativo indotto, come pulizie alberghi, manutenzione aree verdi e trasporto persone.