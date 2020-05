Cruciani: "Aspettiamo l'ufficialità poi penseremo a come festeggiare"

lunedì, 25 maggio 2020, 13:47

Michel Cruciani manifesta la sua soddisfazione per la promozione dei rossoneri in una lunga intervista a www.tuttoC.com: "Siamo partiti male, dovuto alla partenza in ritardo, le prime partite quasi non sapevamo i nomi tra noi compagni. Poi però tutti insieme, grazie anche ad alcuni episodi e vittorie, siamo riusciti a creare un gruppo unico, giocatori staff tecnico e societario, davvero fantastico. Fino ad arrivare ad avere la sensazione che niente poteva sconfiggerci. Anche se abbiamo superato il Prato due giornate prima dello stop, penso che non ci avrebbe fermato comunque nessuno per la vittoria finale. E d'altronde tanti campionati si vincono all'ultima giornata e noi ce lo siamo guadagnato con grande merito. Aspettiamo l'ufficialità, poi si penserà a come festeggiare. Sarebbe bello poter riempire il porta Elisa e festeggiare insieme ai tifosi, ma credo che purtroppo in questo momento sia difficile. Magari girare noi per la città e la gente sui balconi".