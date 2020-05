Lega Nazionale Pallacanestro ed ELEVEN SPORTS ITALIA insieme con l’obiettivo di trasmettere la Serie B.

giovedì, 14 maggio 2020, 18:06

ELEVEN SPORTS ITALIA continua ad implementare l’offerta di nuovi contenuti sportivi aprendo ad una nuova prestigiosa partnership con la LNP che permetterà ad di trasmettere la Serie B sulla propria piattaforma, iniziando da quelli più significativi come i playoff, la Coppa Italia e la Final Four per la promozione. Una sinergia che insegue una amentata visibilità ad un campionato nazionale giocato dagli italiani, come è la Serie B. Ribadendo, per LNP, il desiderio di dimostrarsi ancora una volta una Lega orientata all’innovazione, attenta ai trend attuali, accostando il proprio marchio ad una piattaforma OTT leader del mercato.