L’Orto Botanico di Lucca compie 200 anni: inaugurato il percorso espositivo

sabato, 23 maggio 2020, 15:10

Il 23 maggio 1820 Maria Luisa di Borbone duchessa di Lucca firmava il rescritto con il quale disponeva la consegna della Piaggia Romana – l’antico prato acquitrinoso fra le mura e il convento di San Micheletto – alla scuola botanica del Liceo Reale, l’università di Lucca rifondata nel 1819. Iniziava così la costruzione dell’Orto Botanico di Lucca che sarebbe stata portata a compimento in circa tre anni. La storica giornata è stata celebrata con l’inaugurazione della mostra didattica dedicata e con la messa in rete del nuovo sito alla presenza, tra gli altri, del sindaco Alessandro Tambellini. L’Orto botanico riapre così ai visitatori su prenotazione per rispettare le norme di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria mentre il calendario degli eventi inizialmente previsti per celebrare il secondo centenario dalla fondazione sarà riprogrammato non appena la situazione normativa sarà più chiara.