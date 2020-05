Partono i lavori di rimozione in sicurezza di una delle ceppe dei platani abbattuti in piazza Napoleone.

mercoledì, 13 maggio 2020, 08:59

Partono i lavori di rimozione di una delle ceppe dei due platani abbattuti lo scorso anno in piazza Napoleone. In particolare sarà definitivamente asportata la ceppa devitalizzata dell’esemplare colpito dal cancro colorato (quello più a sud). I tempi della rimozione sono stati concordati con il Servizio Fitosanitario Regionale in stretta osservanza della normativa che esige tempistiche ben definite volte alla più accurata profilassi per evitare il diffondersi alle altre piante vicine del temibile patogeno Ceratocystis platani. Per questo motivo la seconda ceppa ancora vitale non sarà momentaneamente rimossa rimandando questo intervento a una fase successiva. Anche la collocazione dei nuovi esemplari in sostituzione potrà essere condotta solo quando ci sarà la certezza della salubrità del terreno. Una sostituzione affrettata potrebbe infatti condannare le nuove piante – anche quelle selezionate per essere resistenti al patogeno – ad infettarsi alimentando il focolaio e mettendo di nuovo in pericolo gli alberi vicini. Dopo una fase di studio, è iniziato inoltre un intervento sui filari di cipressi a Mutigliano in via Onacrog via di Mutigliano, via delle Foreste. Undici piante andranno abbattute perché secche o gravemente malate e irrecuperabili. Gli altri 52 esemplari saranno ripuliti dal secco e quelli attaccati da malattie fungine saranno sottoposti a cure endoterapiche, alcuni cipressi saranno sottoposti ad accertamenti più approfondit