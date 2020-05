Riaprono i musei di Lucca la Torre Guinigi, la Torre delle Ore e l’Orto Botanico

venerdì, 22 maggio 2020, 17:49

Domani, sabato 23 maggio, riapriranno diverse strutture museali della città: L’Orto Botanico di Lucca sarà accessibile nei due week end di fine maggio a ingresso gratuito con due turni di visita dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. È obbligatoria la prenotazione al numero telefonico 0583 950596 o all’indirizzo mail biglietteria@ortobotanicodilucca.it Torre Guinigi e Torre delle Ore aperte nei due ultimi week end di maggio gratuitamente dalle 10 alle 17.30 con prenotazione obbligatoria al numero 0583 48090. Domus Romana – sito archeologico del I sec A.C. via Cesare Battisti 15, riapre sabato e domenica dalle 10 alle 18 con 4 visitatori a turno (una visita all’ora, ultimo ingresso alle 17) biglietto euro 4, prenotazione consigliata 0583 050060 info@domusromanalucca.itGià aperto il L.U.C.C.A. Center for Contemporary Art: da martedì a venerdì ore 14-18; sabato e domenica ore 11-18. Per info sulle mostre in corso: https://www.luccamuseum.org/ Tutte le informazioni gli orari e gli appuntamenti su https://padlet.com/museilucca/museilucca