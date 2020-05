Ripartenza: chiudono i servizi straordinari legati all’emergenza Covid-19 attivati dal Comune di Lucca

Altre notizie brevi

mercoledì, 27 maggio 2020, 12:04

Mattia Lombardo, ex giocatore rossonero, è tornato a parlare di Lucchese nel corso di una intervista rilasciata ai colleghi di www.tuttoc.com: “Sicuramente la promozione, prossima alla ratificazione, è un bene per il calcio e per la Lucchese che merita questa categoria.

martedì, 26 maggio 2020, 15:06

Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è intervenuto alla trasmissione "Sportinoro" per ribadire la sua contrarietà alla creazione di una nuova serie C2: “Sono fortemente convinto che in Italia 100 squadre professionistiche siano troppe, il sistema calcio non le regge più.

lunedì, 25 maggio 2020, 18:47

"Oggi ho partecipato, come rappresentante delle istituzioni e come tifoso - spiega in una breve nota Fabio Barsanti, consigliere di opposizione - alla deposizione della corona dove, il 25 maggio di 115 anni fa, fu fondato il Lucca Football Club.

lunedì, 25 maggio 2020, 13:47

Michel Cruciani manifesta la sua soddisfazione per la promozione dei rossoneri in una lunga intervista a www.tuttoC.com: "Siamo partiti male, dovuto alla partenza in ritardo, le prime partite quasi non sapevamo i nomi tra noi compagni.