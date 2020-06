Campi estivi, prima seduta al Porta Elisa

Altre notizie brevi

lunedì, 15 giugno 2020, 08:20

TuttoSport oggi in edicola dedica spazio a tre neopromosse dalla Serie D alla Serie C: Grosseto, Lucchese e Turris. Sulla Lucchese si ricorda come arrivi: "In Lega Pro per non ripetere le scellerate gestioni del passato, un club che in 115 anni di storia ha sempre saputo reagire alle difficoltà".

sabato, 13 giugno 2020, 14:23

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, commenta la scelta play off a La Gazzetta del Mezzogiorn: "Se avessimo ripreso il 21 giugno, con 23 turni in calendario tra campionato, coppa Italia e spareggi, avremmo finito, giocando ogni mercoledì e domenica, il nove settembre.

giovedì, 11 giugno 2020, 18:40

Uno stanziamento pari a 10 milioni di euro. Si tratta del dato più rilevante emerso nell’ultimo Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. La riunione del massimo organismo della LND, che si è svolta presso il Salone d’Onore del CONI, e che si è aperta con il saluto del capo dello...

mercoledì, 10 giugno 2020, 21:48

La Lega Pro comunica di aver ricevuto la rinuncia a partecipare ai play off, entro il termine di oggi alle ore 19 previsto dal CU 209 FIGC, da sei club: Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, e dalle due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria, che sarebbero potute subentrare in luogo della...