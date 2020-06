Collegio di Garanzia del Coni, respinti tutti i ricorsi delle squadre di Serie D

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 giugno 2020, 18:13

L'ex direttore rossonero Antonio Obbedio, dopo l'esperienza non troppo fortunata a Messina, ha ritrovato la Lega Pro ed è infatti il nuovo direttore sportivo del Renate, impegnato nei play off per andare in Serie B. A lui gli auguri per questa nuova avventura.

mercoledì, 24 giugno 2020, 15:00

Reso noto il programma nelle date e con gli orari d’inizio dei play off e play out:

lunedì, 22 giugno 2020, 18:40

La Lega Pro ha ufficializzato i club ammessi alla partecipazione dei playoff e dei playout di Serie C, le vincitrici dei tre gironi - Monza, Vicenza e Reggina - e preso atto delle rinunce di Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, Pro Patria e Vibonese.

lunedì, 22 giugno 2020, 08:14

Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia è tornato a parlare di ripescaggi nel corso di una intervista a “Kickoff”: "Per quanto riguarda le seconde classificate ci sarà una graduatoria che vedrà condizioni di merito ma sono questioni che si intrecciano con le riforme del calcio.