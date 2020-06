Consiglio federale, la soddisfazione di Sibilia: "Ha prevalso la coerenza"

Altre notizie brevi

martedì, 9 giugno 2020, 18:12

La Terza Divisione inglese ha deciso di congelare le classifiche tramite l'utilizzo di un algoritmo. Coventry e Roterham sono state promosse in Championship. Retrocessione in League Two per Tranmere Rovers, Southend United e Bolton Wanderers. Playoff, infine, per Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth e Fleetwood Town che si contenderanno l'ultima promozione.

martedì, 9 giugno 2020, 18:10

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali,la Fidelis Andria ha comunicato che Giancarlo Favarin non sarà l'allenatore per la prossima stagione. Con lui, via anche il vice Giovanni Langella: "La SSD Fidelis Andria comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con il tecnico Giancarlo Favarin e con il suo secondo...

lunedì, 8 giugno 2020, 12:51

Consiglio federale della Figc al via da pochi minuti, è arrivato anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, che ai microfoni dei colleghi di "TuttoMercatoWeb" ha dichiarato: "Mi aspetto che vengano prese delle decisioni e la Lega Nazionale Dilettanti, come al solito, sarà coerente, votando quello che è...

sabato, 6 giugno 2020, 13:57

Pubblicato dalla FIGC e dal Settore Giovanile e Scolastico l’atteso protocollo attuativo per la graduale ripresa del calcio giovanile e dilettantistico. Il documento, predisposto dal SGS e dalla Commissione Medica della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fa riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto finora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e...