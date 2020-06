Ghirelli (Lega Pro): "Nuovo campionato potrebbe iniziare verso metà settembre"

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 giugno 2020, 09:59

Nel pomeriggio di oggi, dalle 16,30, tre giocatori rossoneri saranno presenti al Lucchese Point per firmare i gadget in vendita al negozio (dai palloni alle maglie, passando dagli zaini ai cappellini). Saranno presenti Nolè, Cruciani e Benassi.

mercoledì, 17 giugno 2020, 09:49

Sono ancora aperte le iscrizioni ai camp estivi organizzati dalla Lucchese e riservati ai calciatori in erba nati tra il 2006 e il 2014: i camp durano otto settimane e sono diretti dal responsabile della scuola calcio Simone Angeli.

lunedì, 15 giugno 2020, 19:22

Sono partiti questa mattina i campi estivi allo stadio Porta Elisa sotto la direzione di Simone Angeli responsabile della scuola calcio rossonera. I camp dureranno per otto settimane e si svolgeranno dalle 8 la mattina fino a mezzogiorno dal lunedì al venerdì: è la prima attività sul prato del Porta...

lunedì, 15 giugno 2020, 08:20

TuttoSport oggi in edicola dedica spazio a tre neopromosse dalla Serie D alla Serie C: Grosseto, Lucchese e Turris. Sulla Lucchese si ricorda come arrivi: "In Lega Pro per non ripetere le scellerate gestioni del passato, un club che in 115 anni di storia ha sempre saputo reagire alle difficoltà".