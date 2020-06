La Terza Divisione inglese usa l'algoritmo: Portsmouth ai play off

martedì, 9 giugno 2020, 18:12

La Terza Divisione inglese ha deciso di congelare le classifiche tramite l'utilizzo di un algoritmo. Coventry e Roterham sono state promosse in Championship. Retrocessione in League Two per Tranmere Rovers, Southend United e Bolton Wanderers. Playoff, infine, per Wycombe Wanderers, Oxford United, Portsmouth e Fleetwood Town che si contenderanno l'ultima promozione.