Lega Pro, anticipate di un giorno le prime gare play off

lunedì, 22 giugno 2020, 18:40

La Lega Pro ha ufficializzato i club ammessi alla partecipazione dei playoff e dei playout di Serie C, le vincitrici dei tre gironi - Monza, Vicenza e Reggina - e preso atto delle rinunce di Arezzo, Modena, Piacenza, Pontedera, Pro Patria e Vibonese. Riprogrammato per il 30 giugno il primo turno dei playoff, esclusa la gara che vedrà coinvolta la società perdente la Finale di Coppa Italia Serie C, che sarà programmata per mercoledì primo luglio (data inizialmente prevista per tutte le gare).