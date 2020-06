Tuttosport dedica uno speciale alle neopromosse, Lucchese compresa

lunedì, 15 giugno 2020, 08:20

TuttoSport oggi in edicola dedica spazio a tre neopromosse dalla Serie D alla Serie C: Grosseto, Lucchese e Turris. Sulla Lucchese si ricorda come arrivi: "In Lega Pro per non ripetere le scellerate gestioni del passato, un club che in 115 anni di storia ha sempre saputo reagire alle difficoltà".