L'Augusta: giovedì conferenza sul Mondiale e l'Italia degli anni '90, con Fontana, Bargiggia e Pruzzo

martedì, 21 luglio 2020, 18:02

"Italia '90: a 30 anni dalle notti magiche", è questo il titolo del quarto incontro del festival L'Augusta - la Fortezza delle Idee, che si terrà giovedì 23 luglio dalle ore 21 in piazza XX settembre in centro storico a Lucca. Ospiti della serata il giornalista Matteo Fontana, corrispondente della Gazzetta dello Sport, che presenterà il libro "Un'estate in Italia: 1990, il Mondiale delle notti magiche", il 'bomber' Roberto Pruzzo, campione d'Italia nel 1982-1983 e, in collegamento, Paolo Bargiggia, noto giornalista televisivo. L'incontro sarà moderato da un altro giornalista, Massimiliano Paluzzi.