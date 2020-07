League One, play off: il Portsmouth non va oltre il pari casalingo

Altre notizie brevi

venerdì, 3 luglio 2020, 13:54

Lunga intervista a Giuseppe Galderisi sul sito www.tuttoc.com durante la quale l'ex tecnico rossonero ha parlato anche della Lucchese e del suo ritorno tra i professionisti: "Sono contento, credo che quella piazza possa meritare palcoscenici ancora più importanti di questi.

giovedì, 2 luglio 2020, 19:00

La Lega Pro ha reso noti gli accoppiamenti per il secondo turno delle gare di play off di Serie C. Le squadre vincenti avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la squadra meglio classificata...

mercoledì, 1 luglio 2020, 22:24

Si è conclusa l'ultima gara a eliminazione diretta del primo turno dei play off di Serie C: Ternana e Avellino hanno pareggiato 0-0 con gli umbri che in virtù del miglior piazzamento durante il campionato accedono al turno successivo.

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:25

Giancarlo Favarin e Giovanni Langella saranno rispettivamente il tecnico ed il vice allenatore del Follonica Gavorrano. La presentazione avverà domani ma il trainer ha già trovato l'accordo. Un in bocca al lupo a entrambi da parte della redazione di Gazzetta Lucchese.